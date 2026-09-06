Министерство иностранных дел Ирана осудило атаку на иранские торговые суда в Персидском и Оманском заливах в субботу, 5 сентября, сообщает ИРНА.

В внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данный инцидент является продолжением американской военной агрессии, частью морской блокады и экономической войны против Тегерана. В Иране квалифицировали произошедшее как прямое нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН, военное преступление и явную угрозу международному миру и безопасности торгового мореплавания.

В МИД ИРИ заявили о твердой решимости защищать национальный суверенитет и интересы страны. Ведомство отдельно указало, что вся ответственность за последствия продолжающейся агрессивной политики США и их союзников в регионе полностью лежит на Вашингтоне.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаках на три судна США и на три нефтяных танкера, двигавшихся по несанкционированным маршрутам в Ормузском проливе.