Мадрид взял под контроль порт в испанском эксклаве Сеута и разрешил организовать там временный палаточный лагерь для мигрантов.

Об этом сообщают общественная телерадиокомпания Испании RTVE.

Согласно информации, министр транспорта Оскар Пуэнте подписал соответствующий приказ, несмотря на противодействие со стороны регионального правительства Сеуты во главе с президентом Хуаном Хесусом Вивасом.

В пятницу региональные власти выступили против размещения лагеря на территории порта, заявив, что гавань имеет жизненно важное значение для снабжения эксклава, а поблизости расположен крупный топливный терминал.

Ранее местная администрация высказывалась против временного размещения мигрантов в бывшем военном госпитале или спортивных центрах. В настоящее время в районе Лос-Росалес создается еще один лагерь, рассчитанный примерно на 900 человек. В этой связи жители проводят акции протеста.