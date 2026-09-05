В результате атаки беспилотника на частный жилой дом в Чугуеве Харьковской области погибли три человека, в том числе 11-летний ребенок. Еще одна женщина получила ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает РБК-Украина.

По его данным, беспилотник попал в частный дом, который в результате удара полностью разрушен. Также повреждены гараж и хозяйственная постройка, на месте произошел пожар.

Изначально сообщалось о двух погибших. Позже спасатели и правоохранители обнаружили под завалами еще одного человека.

По уточненным данным, погибли 11-летний мальчик, 19-летняя девушка и 45-летний мужчина. Пострадавшая 40-летняя женщина госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь.

На месте работают экстренные службы, продолжается разбор завалов и ликвидация последствий удара.