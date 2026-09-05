Танкер с сырой нефтью, дрейфовавший у берегов острова Мармара из-за неисправности двигателя, отбуксировали на якорную стоянку в турецкой провинции Текирдаг.

Танкер под российским флагом длиной 243 метра, перевозивший 96 544 тонны сырой нефти, из-за неисправности двигателя начал дрейфовать у острова Мармара, сообщают СМИ.

После поступления запроса о помощи в Центр управления движением судов Чанаккале Главного управления береговой безопасности Турции в район были направлены аварийно-спасательное судно «Nene Hatun» и буксир «Kurtarma-16».

Танкер, дрейфовавший в направлении побережья Текирдага, был взят на буксир и отведен в безопасное место.

Сотрудники береговой безопасности отбуксировали судно на якорную стоянку Текирдага, где оно было поставлено на якорь.