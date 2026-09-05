Американская делегация, прибывшая 5 сентября в Москву для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, привезла с собой не только дипломатическую повестку, но и символический жест.

У спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера заметили памятные монеты с выгравированной фразой «Мир через силу».

Это выражение стало одним из ключевых лозунгов внешней политики президента США Рональда Рейгана в годы холодной войны. Сегодня его появление в контексте российско-украинских переговоров может восприниматься как символический сигнал о подходе Вашингтона к достижению мира.