Посол США в Израиле Майк Хакаби в ходе поездки по Западному берегу реки Иордан заявил о недопустимости актов насилия между израильскими поселенцами и палестинским населением, сообщило в субботу издание The Times of Israel.

«Наша позиция состоит в том, что преступление есть преступление, террор есть террор. Когда люди так поступают, им надо ждать, что за тем будут последствия», — приводит газета слова посла в ходе визита в город Турмус-Айя, где проживает много граждан США палестинского происхождения.

Он отметил, что израильское правительство обязано обеспечивать безопасность палестинцев на Западном берегу реки Иордан. В то же время, отмечает The Times of Israel, Хакаби не стал критиковать власти Израиля в связи со складывающейся на Западном берегу реки Иордан ситуацией.

Помимо этого, Хакаби опроверг наличие у израильского правительства программы выселения палестинцев из сектора Газа. «Я могу вам уверенно сказать, что у Израиля нет плана переместить жителей Газа оттуда вопреки их воле», — заявил посол.