Два летчика потерпевшего крушение истребителя F-4 Phontom на авиашоу около Афин погибли.

Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на местные власти.

Согласно информации, тела летчиков обнаружены на месте крушения.

Греческий двухместный истребитель F-4 Phantom потерпел крушение в субботу во время авиашоу в аэропорту Танагра недалеко от Афин.

Согласно данным Греческой корпорации телерадиовещания (EPT) сразу после падения самолета произошел взрыв. Находившиеся на месте происшествия корреспонденты отметили, что самолет внезапно начал терять высоту и рухнул на землю.

Парашютов на месте происшествия обнаружено не было. Судьба экипажа остается неизвестной.

Официальной информации о том, использовали ли два пилота систему катапультирования, пока нет.

К тушению пожара в результате инцидента привлечены два вертолета.