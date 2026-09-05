Турция и Россия достигли договоренности по формуле передачи приобретенных Анкарой российских комплексов С-400 третьей стране. Об этом сообщает турецкое издание Odatv со ссылкой на источники в сфере безопасности.

По данным издания, вопрос был урегулирован в ходе контактов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российской стороной во время его визита в Кыргызстан на саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Согласно рассматриваемой формуле, Анкара не будет возвращать С-400 России. Комплексы предполагается передать или продать третьей стране. Какая именно страна может стать их новым владельцем, пока окончательно не определено. При этом среди возможных покупателей вновь называют Объединенные Арабские Эмираты.

Проблема С-400 на протяжении нескольких лет остается одним из главных разногласий между Турцией и США. После приобретения российских комплексов Вашингтон исключил Анкару из программы производства истребителей F-35, объясняя это рисками для безопасности НАТО и секретности технологий американских самолетов.

В случае реализации сделки по передаче С-400 за пределы Турции может быть снято одно из ключевых препятствий для возвращения Анкары в программу F-35. При этом окончательное решение будет зависеть от позиции США.

Официального подтверждения договоренности от турецких или российских властей на данный момент не поступало.