Несколько торговых судов подверглись огню в северной части Персидского залива и Оманском заливе. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Согласно опубликованному ведомством предупреждению, суда получили повреждения, которые могли лишить их возможности продолжать нормальное движение.

UKMTO пока не располагает информацией о возможных пострадавших или экологическом ущербе в результате инцидентов.

В британском ведомстве отметили, что информация получена от военных властей, а обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.