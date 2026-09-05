Украина, как и Россия, скептически оценивает перспективы существенного прогресса в ходе предстоящих переговоров с участием спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией украинской стороны.

По данным агентства, в Киеве не рассчитывают, что нынешний раунд переговоров быстро приведет к прорыву.

Американские представители намерены продвигать ранее обсуждавшиеся варианты урегулирования. В их числе — идея создания экономической свободной зоны на территории Донбасса. Однако Москва ранее отвергала подобные предложения, поскольку ее требования по территориальному вопросу остаются значительно жестче.

Уиткофф и Кушнер сначала проведут переговоры в Москве, после чего планируют отправиться в Киев. В российской столице американская делегация уже встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.