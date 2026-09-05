Азербайджан поддерживает Турцию в подготовке к 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая пройдет в Анталье. Об этом заявил председатель COP29, специальный представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев.

В своем сообщении в социальной сети X Бабаев отметил, что принял участие в Стамбульском саммите по климатическому финансированию, где обсуждались вопросы климатического финансирования, адаптации и реализации международных обязательств.

По его словам, особое внимание было уделено необходимости сокращения разрыва между климатическими амбициями и ресурсами для их реализации, мобилизации финансирования и укрепления устойчивости стран перед лицом усиливающихся климатических последствий.

Бабаев также напомнил об итогах COP29 в Баку и «Бакинско-Беленской дорожной карте» по наращиванию климатического финансирования до $1,3 трлн.

«Азербайджан поддерживает Турцию в том, чтобы сделать COP31 сильной и заслуживающей доверия конференцией, ориентированной на реализацию», — заявил он.

Бабаев также приветствовал акцент Турции на практической реализации климатических обязательств и отметил лидерство министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурата Курума в продвижении этой повестки.