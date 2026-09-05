Правительство Судана может обладать секретными запасами химического оружия. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на документы и видеозаписи, оказавшиеся в распоряжении издания.

По данным газеты, материалы якобы свидетельствуют о том, что суданские власти могли перенаправлять предназначенный для очистки воды хлор на военные нужды, скрывать производство боеголовок на военных объектах, испытывать бомбы в удаленных районах пустыни и составлять списки потенциальных целей.

Как отмечает WP, документы и видеозаписи были переданы изданию представителем службы безопасности одной из стран Ближнего Востока, который, в свою очередь, получил их от источника в Судане.

При этом газета подчеркивает, что имеющиеся материалы не позволяют однозначно установить, что Судан располагает такими запасами и что произошло с предполагаемым химическим оружием.

Ранее, в июле, МИД Судана заявил, что США не ответили на неоднократные предложения направить экспертов в страну для проверки обвинений в применении химического оружия суданской армией.

В суданском внешнеполитическом ведомстве утверждали, что за более чем год консультаций американская сторона не представила вещественных или технических доказательств использования боевых отравляющих веществ. Судан также заявил о готовности сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия в проведении необходимых расследований.