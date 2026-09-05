Иран готов к продолжению военного конфликта и рассчитывает противостоять США в течение нескольких месяцев. К такому выводу пришла американская разведка, пишет The New York Times со ссылкой на разведывательные доклады последних недель.

По оценкам американской стороны, Тегеран стал увереннее в своих военных возможностях на Ближнем Востоке.

«Иран стал более уверен в своей способности наносить удары по целям на Ближнем Востоке и, похоже, полон решимости продолжать конфликт в течение нескольких месяцев, чтобы сорвать планы Соединенных Штатов», — говорится в публикации.

Как со ссылкой на бывших и действующих чиновников пишет газета, добиться соглашения о полном прекращении войны будет сложно. По словам собеседников, Тегеран готов лишь усугубить политические проблемы президента Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов в США. Собеседники предположили, что в ближайшие недели Иран может начать наносить удары по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Кроме того, американские чиновники считают, что связанные с Ираном хакеры, вероятнее всего, стояли за кибератаками более чем на 100 систем водоснабжения в США в конце июля. По данным собеседников NYT, иранские хакерские группы также проявляли интерес к американской нефтегазовой инфраструктуре.