Министр финансов Великобритании Джон Хили в интервью газете Financial Times предупредил, что из-за продолжающейся войны США против Ирана подготовка осеннего бюджета страны будет сопряжена с серьезными трудностями, а сам конфликт окажет негативное воздействие на британскую экономику.

Хили сделал это предупреждение после резкого скачка государственных заимствований, что отражает обеспокоенность финансовых центров инфляционными последствиями войны, которую президент США Дональд Трамп ведет против Ирана.

Вместе с тем, Хили заверил Financial Times, что предлагаемый бюджет Великобритании, который будет представлен 28 октября, станет своего рода «щитом» против существующих неопределенностей.

Хили подчеркнул, что «события на Ближнем Востоке напрямую негативно влияют на уровень инфляции, темпы экономического роста и стоимость заимствований».

«Это часть более опасного мира, и один из вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться в этой стране», — добавил он.