Экипажи двух иранских танкеров, подвергшихся атакам США у южного побережья Ирана, были доставлены на берег на спасательных шлюпках. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранский государственный телеканал IRIB.

По данным телеканала, один из танкеров был атакован ранее в районе острова Харг. На борту начался пожар, однако его удалось потушить. IRIB сообщает, что в результате этой атаки никто не погиб.

Еще два танкера подверглись атаке в районе города Джаск на юге Ирана. Один из них перевозил нефтяной груз. Экипажи обоих судов были эвакуированы на берег с помощью спасательных шлюпок.

О возможных жертвах среди экипажей двух последних танкеров IRIB не сообщил.

Ранее американские военные заявили, что нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам — у острова Харг, в районе Джаска и в Оманском заливе. По утверждению американской стороны, все три судна были уничтожены.