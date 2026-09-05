Президент России Владимир Путин поддержал инициативу разрешить добровольцам с категорией годности к военной службе «Д» продолжать службу в региональных подразделениях, которые занимаются противодействием беспилотникам. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим предложением к российскому президенту обратился военный корреспондент и один из лидеров предвыборного списка «Единой России» Евгений Поддубный.

Он попросил в виде исключения допустить к службе добровольцев, получивших тяжелые ранения, но сохранивших возможность выполнять определенные задачи. По его словам, речь идет в том числе о региональных подразделениях БАРС, которые защищают города, села и промышленные объекты от атак беспилотников.

«Есть костяк добровольцев, которые, оценивая свои силы, очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников. Понятно, что речь не идет о переднем крае», — сказал Поддубный.