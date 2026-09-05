Истребитель F-4 Phantom разбился на востоке Греции во время авиашоу, судьба пилотов неизвестна, сообщает телеканал ERT.

«В субботу незадолго до 15:00 в Танагре во время демонстрационных полетов разбился военный истребитель F-4 Phantom», — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщает ERT, через несколько минут после начала демонстрационной программы самолет начал терять высоту. Когда он упал на землю, произошел взрыв, в данный момент пожарные тушат огонь с помощью вертолетов. Неизвестно, успели ли катапультироваться два пилота, находившиеся в самолете, отмечает телеканал.

По предварительной информации, самолет раскололся на две части, обе из которых загорелись. Министр обороны Греции Никос Дендиас в связи с крушением спешно возвращается в Афины, сообщает ERT.