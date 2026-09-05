Прокурор, представлявший обвинение по уголовному делу против Католикоса всех армян Гарегина II и шести епископов, Хачатур Галстян, покинул прокуратуру Армении. Его место занял заместитель генерального прокурора Арам Арамян.

Как сообщает армянский телеканал 5TV, Галстян подал заявление об увольнении по собственному желанию. По данным телеканала, первоначально в прокуратуре считали, что уголовное дело не имеет перспектив и будет прекращено ещё на стадии предварительного расследования. Однако впоследствии материалы были направлены в суд.

В прокуратуре подтвердили уход Галстяна, однако заявили, что его увольнение не связано с делом Гарегина II. Там отметили, что именно Галстян начал уголовное преследование и направил дело в суд с обвинительным заключением.

Теперь государственным обвинителем по делу назначен заместитель генерального прокурора Армении Арам Арамян.

Судебный процесс над Гарегином II и шестью членами Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви начался 7 августа в Эчмиадзине. Позднее, 28 августа, суд перенёс рассмотрение дела из Эчмиадзина в Ереван.

Уголовное дело связано с решением Гарегина II лишить сана епископа Геворка Сарояна, который ранее выступил в поддержку властей Армении на фоне конфликта между правительством и Армянской апостольской церковью. Обвинения касаются неисполнения судебного акта, воспрепятствования его исполнению, а также склонения к неисполнению.

Конфликт между премьер-министром Николом Пашиняном и руководством Армянской апостольской церкви продолжается уже несколько лет. В последние месяцы армянские власти также неоднократно заявляли о необходимости изменения руководства церкви. В августе правящая партия «Гражданский договор» включила в свою программу на 2026–2031 годы пункт об отстранении Гарегина II от должности Католикоса всех армян.