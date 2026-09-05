Вооруженные силы США нанесли удар по трем иранским танкерам с сырой нефтью. Об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM).

По данным американской стороны, атака произошла после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил баллистические ракеты в направлении двух американских военных кораблей, находившихся в региональных водах.

«Если вы стреляете по двум нашим кораблям, мы нанесем еще больший экономический ущерб — уничтожим три ваших», — заявил командующий CENTCOM Брэд Купер.

Ранее иранские СМИ сообщили, что американские ракеты поразили иранский нефтяной танкер в районе острова Харг, одного из ключевых нефтяных терминалов Ирана.

Таким образом, США подтвердили нанесение ударов по иранским нефтяным перевозчикам, связав их с атакой КСИР на американские военные корабли.

Удары по танкерам могут усилить напряженность вокруг нефтяной инфраструктуры Ирана и создать дополнительные риски для судоходства и мировых энергетических рынков.

