Цены на бензин в США в праздничные выходные по случаю Дня труда могут установить новый рекорд. По прогнозу GasBuddy, средняя стоимость галлона топлива в понедельник, 7 сентября, может достичь $4,03, что выше предыдущего рекорда для этого праздника — $3,83, установленного в 2012 году.

Как пишет Al Jazeera, рост цен связан прежде всего с продолжающимся конфликтом вокруг Ирана и перебоями на мировом энергетическом рынке. Повышение стоимости нефти отражается на ценах на топливо в США и увеличивает расходы американцев на поездки в праздничные выходные.

На данный момент средняя цена бензина в стране держится примерно на уровне $4,1 за галлон. По данным Reuters, цена сырой нефти уже превысила $90 за баррель на фоне опасений относительно перебоев с поставками.

Аналитики называют отметку в $4 за галлон психологически чувствительной для американских потребителей. Особенно заметным рост становится в период Дня труда, когда миллионы американцев традиционно отправляются в поездки.

При этом рекордные цены затрагивают не только бензин. Стоимость дизельного топлива в США также достигла исторического максимума — около $5,85 за галлон, что повышает расходы на перевозки и, как следствие, может отражаться на стоимости товаров.