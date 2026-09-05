Число граждан Украины, находящихся в Польше под временной защитой, продолжает сокращаться. По данным Евростата, в июне их количество уменьшилось на 6,3 тысячи человек, а в июле — ещё на 8,1 тысячи.

Как сообщает RMF24, в результате украинцев с временной защитой в Польше достигло 953,1 тысячи человек. При этом всё больше граждан Украины, покидающих Польшу, выбирают в качестве нового места проживания Чехию.

Механизм временной защиты для украинцев, покинувших страну после начала боевых действий, был введён в Евросоюзе в марте 2022 года. Он предусматривает право на проживание, медицинскую помощь, образование и ряд других социальных гарантий.

По итогам июня Польша стала лидером ЕС по числу украинцев с временной защитой, покинувших страну. При этом по общему числу принятых украинцев Польша занимает второе место после Германии, а Чехия — третье. Всего в июне в странах Евросоюза находились около 4,41 млн граждан Украины со статусом временной защиты.