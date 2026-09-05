Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев совершил визит в федеральную землю Нижняя Саксония, сообщает «Азертадж».

В рамках визита состоялся ряд встреч с представителями политического и экономического руководства Нижней Саксонии, администрацией города Ганновер, деловыми кругами и членами азербайджанской общины. По случаю визита Государственный флаг Азербайджанской Республики был поднят перед зданиями парламента земли Нижняя Саксония (Ландтага) и мэрии Ганновера.

На встрече с председателем Ландтага Нижней Саксонии Ханной Набер обсуждались вопросы развития межпарламентских связей, а также возможности расширения контактов между законодательными органами двух стран. Посол Н. Агаев предоставил подробную информацию о последних процессах в регионе, шагах, предпринимаемых в направлении нормализации азербайджано-армянских отношений, а также региональных экономических, торговых и транспортных проектах.

На встрече с вице-мэром Ганновера Томасом Германом состоялся обмен мнениями по вопросам установления межгородских связей и возможностей сотрудничества в сферах экономики, культуры, образования и туризма.

На встрече в Торгово-промышленной палате Ганновера (IHK Hannover) с главным исполнительным директором палаты Майке Бильфельдт и представителями ведущих компаний земли обсуждались экономический и промышленный потенциал Нижней Саксонии, перспективы расширения торгового и инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном. В качестве примера была отмечена успешная деятельность в Азербайджане таких компаний Нижней Саксонии, как Rossmann и GP Günter Papenburg, и привлечено внимание к возможностям, которые экономика Азербайджана предоставляет германским компаниям.

В этой связи была особо подчеркнута важность «Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства», подписанной в рамках официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию в июле этого года, а также создания Азербайджано-германского делового совета с точки зрения дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

В рамках визита посол Н. Агаев также встретился с министром по делам Европы и регионального развития Нижней Саксонии Мелани Вальтер и министром экономики Грантом Хендриком Тонне. На встречах обсуждались пути дальнейшего активизирования экономических и деловых связей между Азербайджаном и Нижней Саксонией. С этой целью была рассмотрена возможность проведения в Ганновере экономического форума Азербайджан-Нижняя Саксония с участием деловых кругов обеих сторон.

Дипломат также встретился с активистами азербайджанской общины, проживающими в Ганновере. На встрече, организованной Обществом германо-азербайджанской дружбы, успешно функционирующим уже 10 лет под руководством Севды Юнусовой, отмечалась важность роли нашей диаспоры в донесении до германской общественности азербайджанской культуры, национально-духовных ценностей и реалий о нашей стране, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.