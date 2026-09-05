Россия и Украина договорились о краткосрочном прекращении огня по столицам двух стран в связи с визитом в регион американской делегации в составе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Об этом «Интерфаксу» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что данный режим прекращения огня будет действовать с 5 по 8 сентября.

«Действительно, такая информация поступала (о прекращении огня Киевом — ред.). Президент РФ Владимир Путин дал указание на трое суток, начиная с 12 часов ночи сегодня, не наносить удары по Киеву», — отметил Песков.

Отметим, что ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер в субботу прибыли в Москву для проведения консультаций с российским руководством по урегулированию конфликта в Украине. Завтра американская делегация планирует провести аналогичные переговоры с руководством Украины в Киеве.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона появилась новая идея относительно возможного мирного соглашения.