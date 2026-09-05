Хакерская группировка Rhysida выполнила угрозу и опубликовала в интернете почти 6 ТБ данных, похищенных в результате масштабной кибератаки на администрацию Берлина. По данным Der Spiegel, опубликованный архив занимает около 5,8 ТБ и содержит более 1,4 млн файлов.

Злоумышленники ранее потребовали от властей Берлина 30 биткоинов — около €2 млн — и разместили на своей странице обратный отсчет. Срок ультиматума истек в пятницу около 15:35. Берлинский сенат заранее заявил, что не намерен выполнять требования вымогателей.

Среди опубликованных данных, по утверждению хакеров, находятся сведения почти о 80 тыс. дел об административных правонарушениях, более 46,5 тыс. контрактов, а также документы, связанные с объектами критической инфраструктуры, судебные материалы, планы действий при чрезвычайных ситуациях, пароли и почти 6 тыс. файлов с учетными данными для входа.