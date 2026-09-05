Дефицит воды в Германии и в Европе в целом в последние месяцы усилился. К такому выводу пришли геофизики из Потсдама, которые совместно с NASA и Германским аэрокосмическим центром (DLR) анализируют данные спутниковых наблюдений, сообщает dpa.

По данным исследователей, водные запасы Германии могут не восстановиться до конца года даже в случае более обильных осенних дождей. При этом имеющиеся данные охватывают период только до июня и еще не учитывают последствия летних волн жары, поэтому реальный дефицит воды может оказаться еще серьезнее.

Особенно заметно сокращаются запасы подземных вод. «С 2015 года мы наблюдаем в Германии более сухие условия, чем в предыдущие 15 лет», — отметила руководитель направления глобального геомониторинга GFZ Аннетте Айкер.

Аномально влажный 2024 год позволил частично восполнить запасы, однако затем последовало их резкое сокращение. По словам гидролога Андреаса Гюнтнера, именно уменьшение запасов подземных вод составляет основную часть долгосрочного снижения общего объема воды в Германии.

Исследователи отмечают, что проблема связана не столько с уменьшением количества осадков: долгосрочного негативного тренда по их объему не выявлено. Главную роль играет рост температуры воздуха, из-за которого увеличивается потенциальное испарение — количество воды, способной переходить из почвы в атмосферу.

Последствия экстремальной жары этого лета ученые смогут оценить после поступления новых спутниковых данных осенью.