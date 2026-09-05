У берегов Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) продолжаются поиски тел 15 жертв кораблекрушения, произошедшего 30 августа вблизи порта Гирне.

Премьер-министр ТРСК Унал Устел утром 5 сентября сообщил об обнаружении тела 13-го пассажира затонувшего судна.

«Официально подтверждаем гибель 13 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести», — сказал он.

По его словам, операция продолжается седьмой день с участием судов военно-морских сил Турции.

Обломки судна Filo Jet находятся на глубине более 550 метров.