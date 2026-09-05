Армении необходимо установить взаимное доверие с соседними странами и по возможности решать возникающие проблемные вопросы без посредников.

Как передает Armenpress, об этом заявил журналистам президент Армении Ваагн Хачатурян.

Он также заявил о необходимости реализации совместных региональных программ с соседними странами. По мнению Хачатуряна, эти действия позволят установить долгосрочный мир в регионе.

Президент Армении подчеркнул, что в настоящее время в регионе сформировалась новая ситуация, существуют возможности, желание и готовность, необходимые для мира и сотрудничества.

«Сейчас совершенно другая ситуация. Сейчас есть возможности, желание и готовность. Мы сами должны суметь сформировать взаимное доверие с нашими соседями и реализовывать совместные программы. Я подразумеваю и TRIPP, и в дальнейшем энергетические программы, которые будут полезны не только отдельным странам, но и всему региону «, — сказал Хачатурян.