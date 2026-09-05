Аргентинский суд постановил вернуть наследнице нидерландского еврейского арт-дилера Жака Гудстиккера картину XVIII века, похищенную нацистами во время Второй мировой войны, сообщает The Guardian.

Речь идет о портрете «Портрет дамы» итальянского художника эпохи барокко Джузеппе Гисланди. Картина пропала около 80 лет назад и была случайно обнаружена в 2025 году в доме дочери высокопоставленного нацистского чиновника Фридриха Кадгиена в аргентинском курортном городе Мар-дель-Плата.

Портрет заметили на фотографии дома, выставленного на продажу. Снимок привлек внимание голландской газеты AD, которая несколько лет расследовала судьбу произведений искусства из коллекции Гудстиккера, не возвращенных после войны.

Кадгиен во время нацистского режима был финансовым чиновником и работал с рейхсмаршалом Германом Герингом. После войны он бежал в Южную Америку и в итоге поселился в Аргентине.

Судья Сантьяго Инчаусти заявил, что картина будет передана Мареи фон Захер — невестке Гудстиккера и его единственной наследнице. Дочь Кадгиена Патрисия Кадгиен и ее муж также согласились выплатить около $3,2 тыс. местным больницам.

«Портрет дамы» был частью коллекции Гудстиккера, насчитывавшей более 1 тыс. произведений. После вторжения Германии в Нидерланды в 1940 году коллекция была разграблена, а значительная часть картин досталась высокопоставленным нацистским чиновникам.

После войны Нидерланды вернули наследникам Гудстиккера около 300 произведений, однако многие другие до сих пор остаются в разных странах мира.