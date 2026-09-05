Турция направила Греции официальную дипломатическую ноту из-за строительства заграждения вдоль реки Эврос, заявив, что отдельные участки забора возводятся на турецкой территории, сообщает греческая газета Kathimerini.

Речь идет о центральной части региона Эврос, где строительство 35-километрового участка ограждения началось в 2023 году и завершилось в начале 2025-го. Однако примерно на семи участках общей протяженностью около 5 километров работы были приостановлены из-за разногласий по прохождению границы.

Греческие военные карты относят спорные территории к Греции, тогда как Турция считает их своей территорией. Одной из причин спора стало изменение русла реки Эврос, которая на значительном протяжении служит границей между двумя странами.