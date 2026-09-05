Германия призывает своих европейских партнеров ввести более жесткие ограничения на въезд российских граждан в ЕС по туристическим визам.

Немецкие власти расследуют действия гражданина Беларуси, имеющего также российский паспорт, в связи с предполагаемой попыткой нападения на аэропорт Лейпцига с использованием беспилотников и взрывчатки. Предполагается, что мужчина въехал в Шенгенскую зону по туристической визе, выданной посольством Италии в Минске, столице Беларуси.

Как пишет The Guardian, Министерство иностранных дел Германии выразило недовольство тем, что россиянам выдается слишком много виз.

«Количество виз, выданных гражданам России для отдыха в Европейском союзе, слишком велико», – заявил представитель ведомства.

При этом источники, близкие к правительству, утверждают, что само количество выданных россиянам виз противоречит духу санкций, связанных с войной в Украине, и делает невозможным отслеживание того, кто въезжает в ЕС и с какой целью.

По данным Euractiv, в 2025 году Италия выдала больше шенгенских виз, чем любая другая страна блока; при этом Италия, Франция и Испания получили три четверти всех визовых заявок от россиян.

Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Чехия практически полностью прекратили выдачу виз гражданам России, введя национальные ограничения, выходящие за рамки мер ЕС. Однако ряд других государств-членов продолжают выдавать большое количество виз, в некоторых случаях увеличивая их количество.