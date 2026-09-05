Очередное локальное прекращение огня при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вступило в силу, что позволит приступить к ремонту линий электропередачи, идущих к Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении генерального директора организации Рафаэля Гросси.

«Вступило в силу очередное локальное соглашение о прекращении огня при посредничестве МАГАТЭ, позволяющее провести ремонт линий электропередачи, необходимый для восстановления электроснабжения Запорожской АЭС за пределами площадки после длительного простоя. Из-за военных действий на северном берегу Днепра 20 августа электростанция потеряла подключение к единственной оставшейся линии электропередачи — 330-киловольтной «Ферросплавная-1″. С тех пор ЗАЭС использует аварийные дизельные генераторы для охлаждения своих шести реакторов и резервуаров с отработавшим топливом. В настоящее время на станции заканчиваются запасы дизельного топлива, и в течение нескольких дней станция может отключиться, если не будет восстановлено электроснабжение за пределами площадки или если не удастся доставить дополнительные запасы топлива на площадку, расположенную в зоне активных боевых действий», — указывается в тексте.

В рамках временного прекращения огня вокруг поврежденной линии украинские специалисты приступят к ремонтным работам после разминирования территории. Гросси отметил, что обе стороны конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ ради обеспечения ядерной безопасности. Представители агентства будут контролировать ход ремонта в период перемирия, подчеркивается в сообщении.