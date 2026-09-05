Туркменистан избран председателем Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (LLDCs) на 2027-2028 годы, Азербайджан — вице-председателем. Об этом сообщает Turkmenportal.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на встрече группы на уровне постоянных представителей при ООН в Нью-Йорке.

В состав руководящего бюро от региональных групп также избраны Лаос, Бурунди, Чад, Руанда и Парагвай.

Председательство позволит Туркменистану (с началом полномочий 1 января 2027 года) в течение двух лет координировать деятельность группы, в том числе по приоритетным для страны направлениям энергетической и транспортной связанности, представляя интересы 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Уточняется, что состав руководящего бюро будет также утвержден итоговой декларацией министерской встречи LLDCs, которая пройдет 24 сентября 2026 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В ноябре–декабре текущего года совместно с Управлением высокого представителя ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам (OHRLLS) планируется подготовить проект дорожной карты председательства Туркменистана в группе на 2027-2028 годы.