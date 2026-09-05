США убедили Армению согласиться на предварительное мирное соглашение с Баку обещанием чипов Nvidia.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди участников переговоров, одним из стимулов для Еревана стали «расширенные разрешения на приобретение чипов» американской компании для дата-центра Firebird в городе Раздан. Этот шаг стал одним из наиболее показательных примеров так называемой «чиповой дипломатии» администрации Дональда Трампа.

Вашингтон уже использовал поставки передового оборудования для искусственного интеллекта в переговорах с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, однако в случае Армении речь шла об одном из первых известных случаев, когда доступ к ИИ-чипам использовался непосредственно для содействия заключению мирного соглашения.

Проект Firebird в Раздане, примерно в 50 км от границы с Азербайджаном, оценивается более чем в $5 млрд. Его создатели планируют разместить там около 70 тыс. серверов Nvidia последних поколений Grace Blackwell и Vera Rubin общей вычислительной мощностью около 300 мегаватт. Строительство центра должно существенно укрепить позиции Армении в сфере искусственного интеллекта.

В августе прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал проект крупным достижением и заявил, что президент США Дональд Трамп помог его реализации, подписав годом ранее меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление технологических и торговых связей между США и Арменией. Однако роль Firebird в мирном процессе ранее публично практически не обсуждалась.