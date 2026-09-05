Министерство иностранных дел Азербайджана 7-11 сентября организует в Баку 4-ю Климатическую недел (CW4) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), сообщает МИД Азербайджана.

«Баку превращается в важную платформу глобальной климатической повестки», — говорится в публикации на странице МИД в соцсети Х.

В те же даты пройдет и Бакинская неделя климатических действий 2026 (BCAW 2026). Мероприятия будут посвящены практической реализации климатических решений, международному сотрудничеству и усилению климатической деятельности в преддверии COP31.