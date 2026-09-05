В Стамбуле в рамках председательства Турции на COP31 состоялся «Стамбульский саммит по климатическому финансированию», сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Азербайджан на мероприятии был представлен в качестве членов Консультативного совета председательства Турции на COP31 представителем президента по вопросам климата Мухтаром Бабаевым и замглавы МИД Ялчыном Рафиевым.

В рамках мероприятия были проведены панельные дискуссии, посвященные климатическому финансированию, сессии высокого уровня, заседания за круглым столом и различные тематические обсуждения.

На Саммите, в котором приняли участие представители государственных структур, многосторонних банков развития, международных финансовых институтов, инвесторов и частного сектора, обсуждались вопросы климатического финансирования, развития устойчивых к изменению климата городов, подготовки к COP31 и другие актуальные темы.

Я. Рафиев принял участие и выступил в качестве модератора в дискуссиях за круглым столом на тему «Климатическое финансирование климатически устойчивых городов».

Замминистра сообщил, что в рамках COP29 было достигнуто соглашение по Новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию (NCQG), также известной как Бакинская финансовая цель, и впервые была определена долгосрочная цель финансирования, предусматривающая доведение поддержки развивающихся стран до 1,3 триллиона долларов США к 2035 году.

Я. Рафиев, подчеркнув, что тема устойчивых городов была определена в качестве одного из основных направлений в Повестке дня действий COP29, отметил, что в этих рамках были выдвинуты инициативы — Бакинская коалиция устойчивости и Многосекторальные пути действий (MAP) по устойчивым и здоровым городам.

Касаясь 13-го Всемирного форума городов (WUF13), проведенного в мае текущего года в Баку, Я. Рафиев подчеркнул, что Форум дал важные результаты с точки зрения развития повестки климатической устойчивости городов. Он отметил значимость Бакинской недели климатических действий, которая пройдет в Азербайджане на следующей неделе, с точки зрения обеспечения преемственности достигнутых результатов.

М. Бабаев и Я. Рафиев также выступили на сессии высокого уровня под названием «Мост к выполнению климатических обязательств: Дорожная карта высокого уровня для реализации и финансирования», проведенной под председательством министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурата Курума.

Азербайджанские делегаты акцентировали внимание на вкладе исторических результатов COP29 в глобальные дискуссии по теме климатического финансирования.