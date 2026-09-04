Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о присутствии российской 102-й военной базы в республике.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван не считает присутствие базы жизненно необходимым. По его словам, армянские власти пока не поднимали вопрос о ее выводе, однако не будут возражать, если Россия сама примет такое решение.

При этом премьер отметил, что Армения готова обсудить дальнейшее присутствие российской базы, если Москва заинтересована в сохранении военного объекта.

В ответ Захарова опубликовала в своем Telegram-канале цитату из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце»: «Вы мужчина или женщина».