Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не считает присутствие 102-й российской военной базы в стране жизненно важной необходимостью.

По его словам, вопрос возможного вывода базы с Москвой пока не обсуждался.

«Если РФ решит вывести базу, мы не будем возражать, если решит оставить — мы готовы это обсудить», — заявил Пашинян.

Говоря о недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке, премьер Армении сообщил, что стороны договорились провести своеобразную «инвентаризацию» армяно-российских отношений.

Пашинян пояснил, что необходимо определить, по каким вопросам позиции Еревана и Москвы совпадают, а где между сторонами существуют разногласия.

«Нужно проанализировать и понять, по каким темам у сторон одинаковая позиция, и в каких темах точки зрения разнятся», — отметил глава армянского правительства.

Таким образом, Ереван намерен детально пересмотреть содержание двусторонних отношений с Москвой, при этом вопрос о будущем российской военной базы пока остается открытым.