Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Евросоюз вмешивался в выборы в Госдуму и заранее подготовил заявление с негативной оценкой их проведения.

«Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – сказал Нарышкин в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не признает легитимность проведения и результаты выборов в Госдуму России на временно оккупированных территориях Украины.