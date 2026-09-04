Пока армянские власти говорят о мире и завершении многолетнего конфликта, страна последовательно наращивает свой военный потенциал. Речь идет уже не об отдельных закупках вооружений, а о рассчитанной на годы программе: растут оборонные расходы, расширяется номенклатура вооружений, развивается собственное военное производство и углубляется сотрудничество с зарубежными партнерами.

Одним из главных внешних партнеров Армении в этом процессе стала Индия. Причем отношения двух стран постепенно выходят за рамки обычной торговли оружием: речь уже идет о локализации производства, ремонте и модернизации техники, подготовке военнослужащих, совместных технологических проектах и новых форматах взаимодействия между военными структурами.

Военный эксперт ARPI Armenia Леонид Нерсисян, анализируя состояние Вооруженных сил Армении в 2020–2026 годах, наиболее заметный прогресс отмечает в артиллерии.

По его оценке, после интенсивных закупок армянская армия сегодня обеспечена артиллерийскими системами лучше, чем до войны 2020 года. Изменения произошли как в количественном, так и в качественном отношении.

Определенный прогресс эксперт фиксирует и в сфере противовоздушной обороны. Однако с ПВО малой дальности и средствами противодействия беспилотникам ситуация остается менее определенной. В частности, Нерсисян обращает внимание на стоимость ракет приобретенных у Индии комплексов Akash: их применение против сравнительно дешевых БПЛА может быть экономически затруднительным.

По оценке эксперта, в беспилотной авиации разрыв между Азербайджаном и Арменией значительно сократился, а в артиллерии стал относительно небольшим. Иная картина сохраняется в авиации, а также в тактических и оперативных ракетных системах, где Армения по-прежнему существенно отстает.

Нерсисян считает, что количественно ликвидировать этот разрыв в ближайшей перспективе будет сложно. Поэтому, по его мнению, Армении необходимо повышать качественные характеристики войск и создавать надежный резерв.

Планы армянских властей подкреплены конкретными бюджетными решениями. 2 июля 2026 года правительство утвердило «Среднесрочную программу государственных расходов на 2027–2029 годы». Согласно документу, непосредственно оборонные расходы Армении в 2027 году должны составить $1,635 млрд. В 2028 году они вырастут до $1,733 млрд, а в 2029-м — до $1,749 млрд.

Особенно показательна капитальная составляющая оборонного бюджета. В 2027 году она запланирована на уровне $908,8 млн, а в 2028 и 2029 годах — по $969,7 млн ежегодно.

Именно эти средства могут направляться на закупку техники, строительство и модернизацию военной инфраструктуры и другие долгосрочные проекты. При этом совокупные государственные расходы на оборону, общественный порядок, безопасность и судебную систему составят 6,3% ВВП в 2027 году, 6,1% — в 2028-м и 5,6% — в 2029 году.

В структуре всех государственных расходов их доля останется еще более показательной: 21,7% в 2027 году, 21,2% — в 2028-м и 20,1% — в 2029 году. Фактически речь идет примерно о каждом пятом долларе государственных расходов по этой совокупности направлений.

Для сравнения, согласно Global Military Forces Database and Intelligence Platform и другим источникам, в 2026 году к странам, где расходы на оборону и безопасность превышают 6% ВВП, относятся Украина, Иран, Россия и Израиль.

Задачи военной модернизации закреплены и в «Программе развития Республики Армения на 2026–2031 годы». Документ предусматривает продолжение перехода к профессиональной армии, развитие потенциала Вооруженных сил, усиление обеспечения войск оружием, военной техникой и материально-техническими ресурсами.

Также ставится задача увеличения численности личного состава, поддержания постоянной боевой готовности и создания оперативного, профессионального и стратегического резерва.

Отдельное место занимает военно-промышленный сектор. Предусмотрено совершенствование закупок продукции у местных производителей, локализация выпуска оружия, боеприпасов и военной техники совместно с иностранными партнерами, а также создание возможностей для обслуживания, ремонта и модернизации имеющейся техники.

24 августа Никол Пашинян, представляя пятилетнюю программу правительства в парламенте, заявил, что власти продолжат стимулировать развитие военно-промышленного комплекса.

Уже 25 августа министр обороны Сурен Папикян, отвечая на вопрос о том, будет ли Армения закупать оружие после заключения мира с Азербайджаном, заявил, что армия продолжит вооружаться и модернизироваться.

Одним из крупнейших поставщиков вооружений Армении за последние годы стала Индия. Совокупная стоимость заключенных контрактов, по имеющимся данным, приближается к $2 млрд, а отдельные источники называют и более высокую сумму. При этом сотрудничество развивается не только по линии поставок.

После встречи с Пашиняном на саммите ШОС в Бишкеке премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал сообщение на армянском языке, в котором выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества в обороне, космической отрасли и сфере информационных технологий.

Особенно насыщенным оказался август текущего года: 16 августа в Ереван прибыла индийская делегация, а 17 августа министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх провел переговоры с Суреном Папикяном. Стороны обсуждали расширение военно-технического сотрудничества, региональную безопасность и практическую реализацию программы оборонного взаимодействия.

Эта программа, подписанная в конце 2025 года, включает военное образование, совместные учения и обмен опытом.

Во время того же визита индийскую делегацию принял министр высокотехнологической промышленности Армении Давид Тадевосян. По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере исследований, инноваций и совместного производства в оборонной промышленности.

Одним из ключевых пунктов документа стала локализация военного производства непосредственно в Армении. Также предусматриваются разработка военных систем нового поколения и создание технологических инкубаторов.

18 августа индийский министр провел встречи с заместителем министра обороны Кареном Брутяном и начальником Генерального штаба ВС Армении Эдвардом Асряном. В ходе переговоров с Асряном стороны обменялись документами, определяющими новый институциональный формат сотрудничества между генеральными штабами двух стран.

Сингх также встретился с исполняющим обязанности заместителя главы МИД Армении Мнацаканом Сафаряном. Стороны подтвердили намерение и дальше развивать оборонное партнерство.

Индийская делегация посетила и Военную академию имени Вазгена Саргсяна, где ознакомилась с ИТ-лабораторией, созданной при поддержке Индии.

Основатель аналитического центра Usanas Foundation Абхинав Пандья, комментируя результаты визита, заявил, что подписанный меморандум переводит отношения Армении и Индии от модели «покупатель — продавец» к более широкому стратегическому партнерству. По его оценке, в будущем оно может включать обмен разведывательной информацией и совместные военные операции.

Военные контакты продолжаются и на других уровнях. 31 августа Армению посетила делегация Национального колледжа обороны Индии во главе с комендантом, маршалом авиации Манишем Кумаром Гуптой. На встрече с Эдвардом Асряном индийской стороне представили информацию о проводимых в армянской армии реформах.

Еще в мае 2026 года делегация во главе с заместителем начальника Управления артиллерии и ракетных войск ВС Армении полковником Арамом Хачатуряном посетила Артиллерийскую школу в индийском Девлали. Армянским военным продемонстрировали артиллерийские системы и методы организации их технического обслуживания.

Одновременно появляются конкретные признаки развития собственного производства: в Армении уже организован выпуск 155-мм боеприпасов, произведенные в стране снаряды были представлены Пашиняну на выставке в Ереване в июне.

Ранее индийские СМИ сообщали об организации производства 155-мм боеприпасов в Армении в рамках сотрудничества с Индией. Поэтому нельзя исключать участие индийской стороны в создании соответствующих производственных возможностей.

Те же источники сообщали о переговорах по локализации в Армении производства ракет для реактивных систем залпового огня Pinaka.

Сами системы Pinaka уже являются одним из основных элементов военно-технического сотрудничества между двумя государствами. Теперь речь идет о новых управляемых ракетах дальностью до 120 км. Ожидается, что Армения может стать их первым зарубежным заказчиком. Серийное производство такой версии планируется начать в середине 2027 года.

Одновременно появлялась информация о возможной поставке экспортной версии индийской баллистической ракеты Pralay с дальностью до 290 км. Сообщалось также о рассмотрении вопроса приобретения комплексов ПВО Akash-NG.

Еще одно направление — модернизация армянских истребителей Су-30СМ. По распространявшейся информации, обсуждается возможность оснащения самолетов индийской радиолокационной станцией Uttam и интеграции ракет класса «воздух — воздух» Astra Mk1A.

Дальность последних, согласно опубликованным данным, составляет до 160 км. В отдельных публикациях утверждалось, что подобная модернизация должна повысить возможности армянских Су-30СМ в потенциальном противостоянии с самолетами JF-17 Block III.

Все эти планы имеют еще одно измерение — логистическое. Леонид Нерсисян отдельно обращал внимание на перевозки военных и гражданских грузов через территорию Ирана. По его словам, в настоящее время этот транзитный маршрут функционирует стабильно.

Однако в случае начала нового крупномасштабного конфликта в регионе данная линия может оказаться под серьезным риском, а возможности самой Армении повлиять на ситуацию будут ограничены.

Совокупность этих фактов свидетельствует: Армения последовательно формирует финансовую, технологическую и производственную базу для наращивания военного потенциала — причем в горизонте, который выходит далеко за рамки текущих переговоров.

Закономерно, что в Баку это вызывает пристальное внимание, ведь процесс идет параллельно с мирной повесткой. Само по себе укрепление армии не противоречит духу мирного договора — суверенное право любой страны заботиться об обороноспособности никто не оспаривает. Но после десятилетий конфликта имеет значение не только то, что декларируется, а то, какой характер приобретают создаваемые военные возможности.

Пока, если опираться на приведенные экспертные оценки, Армения все еще уступает Азербайджану в авиации и ряде ракетных систем. Однако утвержденные бюджеты, курс на локализацию производства и расширяющееся сотрудничество с Индией говорят об одном: Ереван намерен методично сокращать этот разрыв — независимо от того, будет подписан мир или нет.

Именно поэтому для Баку принципиальным остается не факт перевооружения как таковой, а вопрос о его конечной функции. Если регион действительно вступает в эпоху мира, логично ожидать, что военное строительство Армении будет сопровождаться политической предсказуемостью — без шагов, способных вновь запустить спираль недоверия и гонку вооружений на Южном Кавказе.