Партнерство с SOCAR расширит возможности американской Comstock Resources на международном газовом рынке и в сегменте СПГ, говорится в оценке S&P Global Ratings.

Агентство считает договоренности с азербайджанской госкомпанией позитивным фактором для кредитного профиля Comstock. По оценке S&P, привлечение $1,65 млрд позволит компании покрыть дефицит свободного денежного потока, сократить долговую нагрузку и улучшить краткосрочные финансовые показатели.

Кроме того, сотрудничество с SOCAR даст Comstock дополнительные каналы реализации природного газа и доступ к международным рынкам.

При этом S&P отмечает, что окончательное соглашение пока не подписано, а финансовые показатели Comstock по-прежнему зависят от ситуации на газовом рынке.

Рейтинг компании подтвержден на уровне «B» со стабильным прогнозом.