В ночь на 4 сентября под Сочи произошла массированная атака беспилотников. Как утверждает ASTRA на основе OSINT-анализа кадров очевидцев, пожар возник в районе поселка Сириус у реки Псоу, где расположен российский зенитно-ракетный комплекс С-300 или С-400.

Эту территорию уже пытались атаковать в мае. Местные СМИ ранее сообщали, что возле пляжа «Крылья Балтики» на берегу был установлен крупный радар.

Кроме того, после атаки загорелась нефтебаза. Региональный оперштаб сообщил, что в Сочи и на федеральной территории «Сириус» отражалась массированная атака БПЛА на гражданскую инфраструктуру.

По данным властей, обломки беспилотников обнаружены по нескольким адресам, повреждено остекление жилых домов и других зданий. Возникшие пожары были потушены. Предварительно, пострадавших нет.