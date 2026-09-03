Президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает практически неограниченными запасами боеприпасов и способна производить их в невиданных ранее масштабах.

«Для предательских мразей, которые отказываются достоверно освещать нашу военную операцию в Иране, у нас практически неограниченные запасы боеприпасов среднего и высокого качества… Кроме того, мы производим боеприпасы в невиданных ранее масштабах. Мы создаем запасы и готовимся к любым возможным обстоятельствам», — написал американский президент в соцсети Truth Social.

Он также указал, что администрация Джо Байдена передала Украине значительно больше боеприпасов, чем США использовали в Иране, причем Киев получил их бесплатно.