Иностранные туристы за семь месяцев 2026 года потратили в Азербайджане 1,554 млрд манатов, что на 18,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Госкомстата республики.

В годовом выражении расходы иностранных туристов сократились на 349 млн манатов.

Больше всего средств за январь-июль туристы направили на транспортные услуги – 699,1 млн манатов, что на 20,1% меньше, чем годом ранее. Расходы на размещение снизились на 27,4%, до 285,5 млн манатов. На питание туристы потратили 289,7 млн манатов – на 17,5% меньше показателя за январь-июль 2025 года.

При этом по отдельным категориям расходы выросли. Так, иностранцы потратили 2,4 млн манатов на аренду транспортных средств, что на 1,4% больше показателя прошлого года. Затраты на спортивные и развлекательные услуги увеличились на 13,1%, до 13,2 млн манатов, а расходы на товары и подарки – на 2,8%, до 192,9 млн манатов.

Больше всего в Азербайджане потратили туристы из России – 492 млн манатов, однако их расходы сократились на 7,9% в годовом выражении.

Всего за семь месяцев Азербайджан посетили 1,342 млн иностранцев и лиц без гражданства из 191 страны. Это на 9,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.