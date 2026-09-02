Известный британский тревел-блогер Гарри Джаггард поделился историей, которая произошла с ним во время поездки в Азербайджан.
По словам Джаггарда, в Лянкяране он случайно оставил в ресторане сумку с деньгами, документами и личными вещами. Вернувшись более чем через час, блогер обнаружил, что сумка лежала на том же месте, и никто ее не тронул.
Джаггард попытался отблагодарить сотрудников ресторана чаевыми, однако они отказались их принимать.
Впечатленный случившимся, блогер записал видео со словами благодарности азербайджанскому народу.
«Азербайджан является одной из самых безопасных и гостеприимных стран мира», — отметил он.