Известный британский тревел-блогер Гарри Джаггард поделился историей, которая произошла с ним во время поездки в Азербайджан.

По словам Джаггарда, в Лянкяране он случайно оставил в ресторане сумку с деньгами, документами и личными вещами. Вернувшись более чем через час, блогер обнаружил, что сумка лежала на том же месте, и никто ее не тронул.

Джаггард попытался отблагодарить сотрудников ресторана чаевыми, однако они отказались их принимать.

Впечатленный случившимся, блогер записал видео со словами благодарности азербайджанскому народу.