Сегодня в Украине начался новый учебный год. В мирное время — это вышиванки, цветы, немного волнения, улыбки родителей, фотографии на память, знакомый школьный двор, первый звонок. Но Украина уже несколько лет живёт в другой реальности. И сегодня во многих украинских школах дети не дождались ни торжественной линейки, ни первого звонка.

Они пришли в школу, и их отправили в укрытия. Вместо гимна и поздравлений они услышали сообщения о воздушной тревоге. Вместо привычного праздника первого сентября они получили очередное напоминание о том, что война никуда не ушла. Да, сегодня утром российские ракеты и беспилотники снова заставили украинских детей начинать учебный год с вопроса, который вообще не должен существовать в детском возрасте: где ближайшее укрытие?

Мы, к счастью, живём в мирном Азербайджане. Но всё же давайте попробуем представить эту картину глазами украинского ребёнка, готовящегося к новому учебному году. Он несколько дней выбирал одежду, собирал рюкзак, покупал тетради и ручки. Возможно, родители фотографировали его перед выходом из дома. Он шёл в школу, чтобы увидеть друзей, познакомиться с новыми одноклассниками, услышать голос учителя.

Но все эти надежды прервал вой сирены. И вмиг стало ясно, что все привычные сценарии детства вновь мгновенно отменяются. В этом и заключается одна из самых страшных особенностей нынешней чудовищной войны, развязанной Россией и длящейся более четырёх с половиной лет. Эта война уничтожает не только здания, инфраструктуру и человеческие жизни. Она уничтожает саму нормальность жизни.

По данным Министерства образования и науки Украины, в новом учебном году должны работать 25 242 учебных заведения. В первые классы ожидается около 243,3 тысячи детей. При этом очное обучение в Украине сегодня возможно только там, где существует хотя бы минимальная гарантия безопасности. В школах оборудуются укрытия, ремонтируются повреждённые помещения, разрабатываются планы эвакуации, школы переходят на смешанный формат.

В Киеве учебный процесс организован в смешанном формате. Конкретную модель каждая школа выбирает исходя из возможностей, вместимости укрытия и ситуации с безопасностью. В прифронтовых и приграничных регионах ситуация ещё драматичнее. Там дети зачастую вынуждены учиться исключительно дистанционно. И это означает, что украинские дети получают принципиально разный школьный опыт.

В итоге один ребёнок сидит за партой рядом с друзьями, другой смотрит на учителя через экран смартфона, третий проводит урок в укрытии, четвёртый вообще находится за пределами Украины. Да, оценивая ход российско-украинской войны, чаще говорят о потерянных или освобождённых Украиной территориях, о разрушенных домах, погибших военнослужащих и гражданских лицах. Но есть ещё одна трагедия, последствия которой мы пока даже не способны полностью измерить. Это украденное войной образование.

Проблема заключается не только в количестве пропущенных уроков. Вынужден напомнить, что школа — это не просто передача знаний. Это социализация, это общение со сверстниками, формирование привычки работать в коллективе, развитие эмоционального интеллекта. Это, наконец, ощущение стабильности. И когда подросток несколько лет подряд живёт между воздушными тревогами, дистанционным обучением, переездами, разрушениями и страхом за родителей, всё это влияет на его развитие.

Война оставляет психологические травмы, которые будут давать о себе знать на протяжении всей жизни. Это я к тому, что недостаточно просто обеспечить детям возможность подключиться к онлайн-уроку или поставить в школе генератор. А ещё к тому, что Украина должна думать о качестве образования целого поколения. Это сотни и сотни тысяч нынешних школьников, которым в будущем нужно будет возрождать свою страну.

Однако есть ещё одна огромная проблема. Война уже изменила украинскую демографическую реальность, и последствия этого изменения будут ощущаться десятилетиями. По данным Министерства юстиции Украины, в первом полугодии 2026 года количество зарегистрированных новорождённых сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и почти вдвое по сравнению с довоенным периодом.

Это означает очень простую вещь — сегодняшняя демографическая катастрофа станет школьной проблемой через несколько лет. И уже сейчас общественная организация «Родители SOS» говорит о том, что к 2029/2030 учебному году количество первоклассников в Украине может сократиться на 30–33 процента по сравнению с 2025/2026 годом.

Что это такое на практике? Это пустующие школьные парты и закрывающиеся классы. Это учителя, которым некого будет учить. И это, в конечном итоге, прекращающие функционирование школы. Да, правы те, кто говорит, что Украина должна победить ради будущего своих детей. Но возникает страшный вопрос: каким будет это будущее? Продолжение этой чудовищной войны, развязанной Россией, означает, что украинские дети будут и дальше терять годы нормального образования.

Если ввиду продолжения войны миллионы украинцев, включая семьи с детьми, останутся за пределами страны, это будет иметь последствия для демографии. Если рождаемость продолжит падать, через несколько лет Украина столкнётся с совершенно иной социальной и экономической реальностью. И тогда окажется, что война нанесла удар не только по сегодняшней Украине. Она изменила Украину завтрашнюю. Вот какие мысли разрывают душу каждого украинского родителя 1 сентября.