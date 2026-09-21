Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что ослабление позиций Ирана создало новые возможности для ряда стран Ближнего Востока, в том числе Ливана, Сирии и Ирака.

«Поскольку Иран сейчас оказался в ослабленном положении, у Ливана появился лучший шанс за всю мою жизнь. Сирия движется в правильном направлении, Ирак – тоже на более правильном пути», – сказал Уолтц.

Он также заявил, что в конфликте с Ираном время играет на руку США.

По словам Уолтца, Вашингтон рассчитывает на то, что усиление давления на Тегеран в конечном итоге подтолкнет иранское руководство к возвращению за стол переговоров. При этом он отметил, что возможность для возобновления переговоров сохраняется.

«Дверь открыта для Ирана, чтобы вернуться за стол переговоров», – заявил Уолтц.

Дипломат также назвал нынешнее положение иранского руководства самым слабым с 1979 года, связав это с экономическими трудностями и падением курса национальной валюты.