Президент Франции Эммануэль Макрон попросил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен временно смягчить европейские требования к топливу, чтобы увеличить его предложение и снизить цены. Об этом сообщает BFMTV.

«В письме, адресованном Урсуле фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон просит у председателя Европейской комиссии ряд смягчений по европейским правилам относительно топлива, чтобы снизить цены в краткосрочной перспективе», – сообщает телеканал.

В частности, Макрон предложил в порядке исключения и на временной основе смягчить требования ЕС к качеству топлива, чтобы нефтеперерабатывающие заводы могли увеличить объемы производства.

Кроме того, французский президент выступил за временное смягчение требований по обязательному содержанию биотоплива в дизельном топливе. По данным телеканала, это позволит увеличить предложение дизеля на рынке и оказать давление на цены.