Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после ее заявления о передаче российских активов «Ашана» во временное управление.

«Ле Пен назвала взятие Россией под свой контроль активов «Ашана» «враждебными действиями». Тысячи санкций введены против россиян во Франции, не говоря уже про поставки ракет киевским дегенератам – а это было дружественно?» – написал Медведев в соцсети X.

Он также заявил, что партия Ле Пен стала «самой обычной европейской партией», обвинив ее в «русофобии и поддержке нацистов в Киеве».

Ранее Ле Пен назвала передачу российских активов «Ашана» во временное управление враждебным шагом. Решение о передаче во временное управление российских активов французского ретейлера было принято указом президента РФ Владимира Путина 17 сентября.