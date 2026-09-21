Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал ноябрьские промежуточные выборы «борьбой за будущее страны» и призвал сторонников Республиканской партии дать отпор политическим оппонентам.
«Эти промежуточные выборы – выбор между теми, кто считает, что у этой страны должно быть будущее, и теми, кто предпочел бы увидеть ее разрушенной, а затем отстроенной с нуля», – заявил Вэнс.
По его словам, предстоящие выборы станут решающим моментом для США.
«Вы либо дадите отпор этому безумию, либо встанете на его сторону. А мы намерены дать отпор и бороться против этого», – сказал вице-президент.