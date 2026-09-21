Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал ноябрьские промежуточные выборы «борьбой за будущее страны» и призвал сторонников Республиканской партии дать отпор политическим оппонентам.

«Эти промежуточные выборы – выбор между теми, кто считает, что у этой страны должно быть будущее, и теми, кто предпочел бы увидеть ее разрушенной, а затем отстроенной с нуля», – заявил Вэнс.