Партия «Единая Россия» заняла первое место на избирательном участке в Баку по итогам выборов в Госдуму РФ, набрав 34,63% голосов, сообщает «Агентство».

Второе место заняли «Новые люди» с 26,48%, третье – КПРФ, получившая 21,85% голосов.

Избирательный участок работал в консульском отделе посольства России в Баку. Голосование на выборах в Госдуму проходило с 18 по 20 сентября.

Баку оказался одним из девяти зарубежных городов, где «Единая Россия» получила первое место. По данным «Агентства», проанализировавшего результаты на 27 зарубежных участках, в 18 из них лидировали «Новые люди». Среди городов, где первое место заняла партия власти, также Бишкек, Рига, Стамбул, София и Ханой. При этом на момент публикации данные были обнародованы еще не по всем зарубежным участкам.

В целом на зарубежных участках «Единая Россия» набирала 39,58% голосов, «Новые люди» – 24,49%, КПРФ – 16,99%, следует из данных, приведенных «Агентством». В России после обработки более 96% протоколов «Единая Россия» также лидировала, набирая около 58% голосов.